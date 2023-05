Uccise uomo con la freccia, Evaristo Scalco va a processo

Il giudice per le indagini preliminari Matteo Buffoni ha accolto la richiesta di giudizio immediato per Evaristo Scalco, l’uomo che la notte tra il 1 e il 2 novembre ha ucciso con una freccia Javier Alfredo Miranda Romero che stava tornando dai festeggiamenti per la nascita del figlio. Il processo dovrebbe aprirsi entro la fine di giugno.

Scalco è accusato di omicidio volontario con le aggravanti di odio razziale, la più debole perché basata su un testimone che in seguito avrebbe ritrattato, e dai futili motivi e rischia l'ergastolo.

Arrestato quella stessa notte, era uscito dal carcere un mese fa, per andare ai domiciliari nella sua abitazione in provincia di Varese con l’aggiunta del braccialetto elettronico dopo una lettera di scuse per quanto accaduto. La richiesta dei domiciliari era stata in un primo tempo respinta, ma una successiva istanza aveva convinto il gip a concederli nonostante il parere negativo della pm Arianna Ciavattini.

Nei giorni scorsi la difesa ha presentato una richiesta di rito abbreviato che al momento però è inammissibile, considerate le aggravanti contestate dalla pubblico ministero. Il giudice su questa istanza potrebbe pronunciarsi anche al di fuori dell'udienza preliminare, non andando dunque a interferire sui tempi del processo atteso, come detto, per fine giugno. La richiesta dell'avvocato Fabio Fossati, difensore del maestro d'ascia, sarebbe un "escamotage processuale" per chiedere uno sconto di pena nel caso in cui, alla fine del dibattimento, dovessero cadere le aggravanti.