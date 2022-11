Funerale di Javier Romero: in chiesa anche il figlio appena nato

Ad aspettare il feretro, in prima fila, c'è Gustavo Alberto nella sua carrozzina: il figlio di Javier Alfredo Romero Miranda, nato da dieci giorni, è ancora ignaro di quanto accaduto al suo papà, ucciso nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre, da una freccia scagliata nel centro storico dal maestro d'ascia Evaristo Scalco, che ora si trova in carcere. La cerimonia è stata organizzata interamente dal Comune di Genova attraverso la partecipata Asef, per assistere la famiglia dell'uomo.

Accanto al neonato la compagna della vittima e i familiari. La bara viene portata, tra gli applausi della comunità peruviana, davanti alla chiesa di Portoria. Proprio sotto le finestre del tribunale dove la procura sta lavorando per rendergli giustizia.

Sulla bara i fiori, una foto di Javier e la maglia bianconera del club Alleanza di Lima, la sua squadra del cuore. Alle 11 inizia la funzione celebrata in spagnolo, presente alla messa anche il console della comunità peruviana a Genova.

Alla cerimonia anche il console del Perù a Genova Carlos Tavera Vega: "Quello che è accaduto ha sconvolto la comunità peruviana, che si è trovata di fronte a una tragedia. Noi abbiamo grande fiducia nella giustizia e sentiamo forte la solidarietà della comunità peruviana, sudamericana e genovese".