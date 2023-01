Delitto del trapano, sospetti su un primario a 27 anni dal caso

Maria Luigia Borrelli potrebbe essere stata uccisa da un primario di un ospedale cittadino con il quale aveva una relazione e che lei aveva ricattato. Il 'cold case' è stato riaperto a 27 anni di distanza dall'omicidio in vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova.

A fare tornare d'attualità la vicenda è stata la rivelazione fatta da una donna a un giornalista de Il Secolo XIX. La testimone è già stata sentita dai carabinieri. La vittima, 42 anni, venne assassinata il 5 settembre 1995 con un trapano e ancora si cerca il colpevole. Secondo il racconto che una sua amica ha fatto alla figlia, la donna ricattava un noto primario, morto negli anni scorsi, per avere denaro.

I sospetti derivano dal fatto che l'uomo, nei giorni seguenti il delitto, si presentò al lavoro con graffi e segni, compatibili con quelli di una colluttazione. I due si conobbero in corsia dove Borrelli lavorava come infermiera prima di dedicarsi all'assistenza agli anziani e alla prostituzione, a cui era costretta per i debiti che le aveva lasciato in eredità il marito.

Il dna dell'assassino è stato trovato dagli investigatori di allora sulla scena del crimine, ma non ha dato corrispondenza con i sospettati. Anzi ne ha scagionato uno ma troppo tardi: poco prima che arrivassero i risultati, travolto dalla vergogna per i sospetti, si era ucciso lanciandosi dalla sopraelevata il muratore Ottavio Salis, fortemente sospettato in quanto il trapano usato per uccidere era il suo, ma l'attrezzo era lì perché stava ristrutturando il basso.