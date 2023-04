Luca Delfino è ancora pericoloso: andrà in una Rems per 6 anni e mezzo

Luca Delfino è "ancora socialmente pericoloso" e per questo dovrà stare in una Rems "per sei anni e sei mesi".

Lo ha stabilito questa mattina il giudice del tribunale di Sorveglianza di Massa che ha depositato un’ordinanza che impone all’assassino di Antonella Multari - uccisa nell’agosto del 2007 nel pieno centro di Sanremo con 44 coltellate - di scontare sei anni e sei mesi in una Rems (Residenza l'esecuzione delle misure di sicurezza).

"Il tribunale ha emesso un provvedimento col quale dispose l'applicazione della misura di sicurezza della Rems per sei anni e sei mesi non facendo altro quindi di dare esecuzione a una decisione già presa dai vari giudici di cognizione che avevano stabilito la misura di sicurezza in caso di pericolosità sociale - spiega a GenovaToday il difensore di Delfino, avvocato Riccardo Lamonaca - il giudice di Massa rilevato che la pericolosità sociale è ovviamente ancora sussistente, applica la misura di sicurezza in una Rems che verrà designata dal Dap, Dipartimento d'amministrazione penitenziaria, a scadenza pena quindi giugno o luglio, a seconda o meno della concessione dei 45 giorni in ballo per il reclamo, Deflino verrà trasferito in una Rems che come detto ancora non è stata scelta". Tra le ipotesi della Rems quella di Pra’ e quella di Calice al Cornoviglio.

Non è stata accolta invece la richiesta del tribunale di Vercelli che aveva chiesto di prolungare di un anno la misura di sicurezza proprio perché la pericolosità sociale del killer.