Deiezioni canine non raccolte e multe, pugno duro del Comune

L'annoso problema delle deiezioni canine non raccolte dai proprietari dei cani è tornato in consiglio comunale. Questa volta attraverso un'interpellanza presentata dal consigliere Francesco De Benedictis di Fratelli d’Italia.

"Visto l’elevato numero di cani - scrive il consigliere - considerati gli obblighi dei proprietari di rimuovere le deiezioni e di conferirle nei contenitori per l’indifferenziata, è necessario, per avere il massimo della collaborazione dei cittadini che quando rimosse le deiezioni i contenitori per il conferimento siano presenti e abbastanza vicini. Preso atto che in generale nelle vie, piazze e giardini cittadini è facile trovare a distanze ragionevoli i contenitori, lo stesso non si può dire relativamente alle tante creuze presenti nella nostra città e in questo caso, purtroppo, molti cittadini piuttosto che raccogliere le deiezioni le lasciano per terra con le conseguenze che tutti conoscono", s’interpella il sindaco e l’assessore competente: "per conoscere se è previsto un intervento in termini di comunicazione per ricordare l’importanza e gli obblighi di rimuovere le deiezioni canine e in particolare se non si ritiene necessario prevedere l’installazione di contenitori nelle creuze anche per non lasciare alibi a chi incivilmente non raccoglie le deiezioni".

Per la giunta ha risposto l'assessore Matteo Campora: "Si tratta di un problema concreto, la scarsa responsabilità e inciviltà di poche persone crea problemi a tutta la cittadinanza. La nostra amministrazione è molto sensibile alla situazione, da una parte è sicuramente importante agevolare i proprietari dei cani installando i contenitori di cui parlava il consigliere De Benedictis, dall'altra bisogna sanzionare e colpire i trasgressori in maniera decisa. L'assessore Gambino con la Polizia locale ha messo in atto una campagna per punire questi comportamenti poco rispettosi della città e contrari alle norme, sono già scattate diverse multe. Inoltre, come comunicato dall'assessore Francesca Corso, portiamo avanti una campagna di comunicazione sui diritti e doveri dei proprietari, come ad esempio sottolineare l’importanza dell’utilizzo della bottiglietta per diminuire gli odori nelle strade".