Perché si fanno poche multe a chi abbandona le deiezioni canine

Mercoledì 8 novembre 2023 si è svolta in Bassa Val Bisagno una seduta della seconda commissione per parlare di sicurezza e controlli sul territorio da parte della polizia locale. Tanti i temi trattati, dai problemi di via Canevari, dove da tempo commercianti e cittadini hanno segnalato degrado e insicurezza (a questo link il nostro approfondimento) alla questione della sosta selvaggia a Marassi durante le partite di calcio di Genoa e Sampdoria (a questo link il nostro articolo), ma si è parlato anche di minori non accompagnati (a questo link i dettagli) e delle multe ai padroni maleducati che abbandonano le deiezioni canine sui marciapiedi. All'incontro hanno partecipato l'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino insieme a due funzionari della polizia locale, il comandante Luca Falco dell'unità territoriale Val Bisagno e il comandante Roberto Forni del distretto 3 che riguarda il territorio della Bassa Val Bisagno.

A sollevare il problema delle deiezioni canine abbandonate è stata la consigliera municipale Maria Teresa Ruzza della lista 'Noi con Massimo Ferrante', ha chiesto ai funzionari della polizia locale delucidazioni sulla presenza di agenti in borghese: "Utili sia per la sicurezza - ha detto - ma soprattutto per arginare il fenomeno dei padroni maleducati. Con uomini in divisa ovviamente tutti si comportano bene, senza si trova di tutto sui marciapiedi".

I funzionari della polizia locale hanno spiegato che viene impiegato personale in borghese per appostamenti o indagini che richiedono discrezione, ma che esistono anche agenti senza divisa che svolgono proprio l'attività di controllo e sanzione dell'abbandono di deiezioni canine in strada. Un'attività che però non è di così semplice attuazione come potrebbe sembrare, perché porta via tempo e uomini, con risultati non così eclatanti. "L'ipotesi di seguire un soggetto che esce di casa con il suo cane - ha spiegato la polizia locale - pensare che sia quello che quando gira l'angolo poi non raccoglie gli escrementi è in realtà uno sforzo immenso. Questo perché da cittadini vediamo tantissime cose, ma quando siamo in servizio non è detto che ci si trovi sempre nel posto giusto al momento giusto e che queste cose ci capitino sotto il naso. Quando capitano facciamo gli interventi, ma è uno sforzo non banale. Anche in borghese, si può ipotizzare di seguire qualche persona che porta a spasso il cane, ma se alla fine si seguono le persone sbagliate si finisce per perdere la giornata inutilmente, perché magari il padrone maleducato era un altro e non è stato intercettato. Non è una cosa facilissima da contrastare, lo facciamo in maniera significativa, ma le sanzioni sono irrisorie nei numeri rispetto ad altri comportamenti che sono più facili da contrastare".

Nel corso della commissione erano stati infatti snocciolati i numeri dei servizi di controllo svolti in Bassa Val Bisagno da gennaio a fine ottobre 2023 con un focus sul periodo luglio-ottobre dall'adozione dell'ordinanza anti alcol. Si parla di un totale di 119 multe per ubriachezza manifesta e 279 per violazione dell'ordinanza, a cui se ne aggiungono altre per bivacchi, 16 per atti contrari alla pubblica morale o turpiloquio e una trentina per abbandono di rifiuti in strada e deiezioni canine.