Via Cerusa in condizioni di degrado, Grillo: "Se non viene curata, disponibile a organizzare manifestazioni di protesta"

Via Cerusa, nel cuore del centro storico di Voltri, per il consigliere comunale Guido Grillo (FI) è in stato di abbandono: "Il manto stradale è meritevole di ripristino - spiega Grillo in consiglio comunale - perché si trova in condizioni di estremo degrado. Ho sentito anche il presidente del Municipio Ponente Chiarotti che mi ha detto che la questione è stata posta alla giunta già nel 2019. Quali sono le intenzioni della giunta?".

A rispondere, l'assessore alle Manutenzioni Pietro Piciocchi: "Abbiamo preso atto della segnalazione. Nel 2022 abbiamo ricevuto una richiesta di scavi per lavori alla rete del gas. Non appena saranno conclusi provvederemo al ripristino della pavimentazione e alla riasfaltatura di tutta la strada”.

Grillo replica: "Mi auguro che ciò avvenga in tempi brevi considerato che siamo alla scadenza del ciclo amministrativo. Qualora non si provveda celermente a queste opere, anche se non mi candidrerò più, rimarrò a disposizione di cittadini per organizzare manifestazioni di protesta".