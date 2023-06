Traghetti: passeggeri in attesa bivaccano e sporcano sotto le Torri Faro

Passeggeri "indisciplinati" che arrivano nei pressi del porto in anticipo addirittura di giorni, bivaccando e sporcando nell'area sotto le torri di San Benigno, proprio accanto ai portoni utilizzati dai cittadini per rincasare. Le fotografie, che girano sugli smartphone, sono arrivate anche ad alcuni consiglieri comunali che hanno proceduto interrogando la giunta. E il Comune fa sapere di aver partecipato nelle scorse settimane a un tavolo congiunto per risolvere il problema.

A occuparsi del caso in Aula Rossa, Arianna Viscogliosi di Vince Genova e Valeriano Vacalebre di Fratelli d'Italia: "Ci sono arrivate tante segnalazioni dai residenti delle Torri Faro - spiega Viscogliosi - per l'afflusso di passeggeri di traghetti per destinazioni extracomunitarie che arrivano anche con anticipo di giorni, rispetto alla data di partenza. Nell'area delle torri si fermano, dormono sotto i portici, mangiano, non sono rispettosi di quello che buttano via e spesso, se qualche cittadino lo fa notare, si creano situazioni di tensione. Fanno veri e propri bivacchi anche in zone di proprietà privata, creano problemi di carattere igienico sanitario, fanno i propri bisogni a volte anche in pubblico. I residenti chiedono la possibilità di poter chiudere la zona di piazza Baldini almeno di notte con un cancello".

"La problematica è conosciuta - ha detto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - ed è legata alle partenze per aree extra-Schengen, per le quali i controlli sono molto più capillari e richiedono tempistiche maggiori. Questo determina un'attesa al varco molto più lunga e chi parte, per essere sicuro di potersi imbarcare, arriva in anticipo".

Il problema, tra l'altro, comporta conseguenze anche sul piano della viabilità. Ma che fare? "L'estate scorsa, tramite un tavolo con tutti i portatori di interesse coinvolti, avevamo adottato misure che avevano determinato una riduzione del periodo di attesa - continua Gambino -. L'apertura dei varchi era stata anticipata dalle 6 alle 4 del mattino ed era stato incrementato il personale atto al controllo dei documenti di viaggio. Lo scorso 4 giugno ci siamo riuniti allo stesso tavolo e il Comune ha posto nuovamente il problema. Ci è stata data rassicurazione sul fatto che verranno nuovamente presi i provvedimenti che avevano funzionato".

Per quanto riguarda i bivacchi, invece, l'assessore ha promesso un incremento di passaggi della polizia locale.