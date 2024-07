Violenza e degrado: task force della polizia locale a Sampierdarena, in una settimana trenta denunce

Una task force per contrastare i reati a Sampierdarena. A istituirla è stato l'assessore alla polizia locale e sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino, che di concerto con il comandante Luca Giurato, a partire dal primo luglio ha intensificato i controlli da parte degli agenti in seguito agli episodi di violenza segnalati dai cittadini, particolarmente riscontrati tra piazza Vittorio Veneto e le vie limitrofe.

La zona, come ricordato pochi giorni fa dal presidente della Pro Loco Sampierdarena e San Teodoro Davide Rossi, già consigliere comunale della Lega, nelle ultime settimane è stata teatro di risse e furti. In pochi giorni la task force della polizia locale ha denunciato una trentina di persone, tra questi alcuni minori per furto, possesso di stupefacenti, porto abusivo di armi da taglio, urbriachezza manifesta e per la mancata osservanza dell'ordinanza antialcol che a Sampierdarena prevede il divieto di consumare alcolici dalle 12 alle 8 del giorno successivo.

Inoltre, un negozio di ortofrutta è stato multato per 7mila euro. A carico del titolare diversi verbali, anche perché vendeva alcolici senza licenza. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione all'ufficio commercio per la sospensione del titolo autorizzativo.



"In risposta agli episodi di degrado urbano nel quartiere di Sampierdarena riscontrati nelle ultime settimane, - ha commentato Gambino a GenovaToday - che hanno culminato in un incremento della presenza di soggetti dediti ad attività illecite, abbiamo deciso di intensificare ulteriormente le azioni di monitoraggio e contrasto. A partire da lunedì 1 luglio, abbiamo infatti istituito una task force dedicata, composta da personale dell'Unità Territoriale Valpolcevera e del Reparto Sicurezza Urbana del Corpo. Le attività di questa unità speciale sono svolte in uniforme, per una maggiore visibilità e fungere da punto di riferimento per i cittadini, confermando la nostra presenza attiva sul territorio. La sicurezza delle strade è da sempre la nostra priorità e continueremo in questa direzione, lavorando con determinazione per garantire la tranquillità e l'ordine nella zona".