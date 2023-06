Via Canevari, giardini Tenco nel degrado: le soluzioni individuate dal Comune

Quale futuro per i giardini Tenco di via Canevari, che oggi versano in stato di degrado (una situazione che riguarda anche le zone limitrofe)? A chiederlo in consiglio comunale il consigliere della Lista Rossoverde Filippo Bruzzone: "Vorremmo avere informazioni certe su uno dei pochi spazi di aggregazione che ha via Canevari, in bassa Valbisagno, in una zona urbanizzata con poche aree pubbliche e verdi". In particolare, Bruzzone segnala l'assenza di una targa dedicata a Luigi Tenco, ma non solo: "C'è una convenzione in essere tra Comune e gestore dell'area che prevede una serie di obblighi che però non vengono rispettati in maniera puntuale. A oggi infatti la situazione è critica, eppure lo spazio è strategico e deve poter essere utilizzato in libertà dai residenti di via Canevari e non solo. Cosa ha intenzione di fare l'amministrazione?".

Il consigliere ha chiesto anche ragguagli sul destino dell'area, potenziale punto di aggregazione per tutta la comunità, bambini e anziani che conta un'area giochi, campi da bocce e in cui il municipio ha ipotizzato l'allestimento di un'area cani.

A rispondere l'assessora ai Servizi Civici Marta Brusoni: "La denominazione della piazza è avvenuta nel 2009 e la targa è stata apposta nel 2010. A seguito della sua segnalazione sulla targa mancante gli uffici hanno subito provveduto a fare un sopralluogo e ne è stata ordinata una nuova. L’area è sottoposta a un project financing e deve quindi essere gestita dall’azienda con la quale è stato fatto l’accordo. Dobbiamo ricontattare l’azienda e poi chiederci quali sono le azioni che si possono intraprendere per bilanciare le esigenze di tutti i cittadini, dai bambini e degli anziani. Propongo di fare un sopralluogo per le deleghe di mia competenza e se serve anche con l’assessore alle Manutenzioni Avvenente per comprendere insieme il giusto bilanciamento e il giusto progetto che consentano che la cittadinanza e gli abitanti del Municipio possano godere di questi spazi".