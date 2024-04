Giardini Tarabotto tra ringhiere rotte e pericolanti, rifiuti e scarsa manutenzione

Scarsa manutenzionee degrado ai giardini Tarabotto di via Fausto Beretta, a due passi da via Boccadasse. A denunciare la situazione, attraverso un volantinaggio, alcuni esponenti del Partito Democratico del Municipio Medio Levante, che hanno raccolto le lamentele dei residenti e lanciato alcune proposte, annunciando anche la presentazione di una mozione sul tema. Diversi i problemi che si trascinano da diverso tempo: arredi urbani e ringhiere rotte e pericolanti, rifiuti perennemente abbandonati e anche una scarsa illuminazione.

"Provvedere a una pulizia giornaliera dell'intera area, nuovi cestini per il conferimento dei rifiuti, messa in sicurezza, sostituzione e ripristino degli arredi urbani danneggiti e pericolanti" si legge sul volantino distribuito a passanti e frequentatori dell'area. E poi ancora: "Chiediamo che uno spazio pubblico utilizzato da tutte le fasce di età sia curato in maniera adeguata e che uno dei due prati attualmente esistenti sia convertito in un'area giochi per i bambini più piccoli".

Hanno partecipato al volantinaggio i consiglieri Enrico Frigerio, Angiola Bavoso, Luca Anastasio, Pietro Sapori, Camilla Ponzano e Chiara Barbieri, oltre a simpatizzanti e residenti nel quartiere. Presente anche Giorgio Di Lisciandro, consigliere della Bassa Val Bisagno: "I giardini Tarabotto, di fatto, sono l’unica area di aggregazione esistente in questa zona - spiegano -. Frequentatissimi da tutte le fasce d’età: anziani, adulti anche in pausa pranzo, coppie giovani e tanti bambini. La manutenzione degli arredi, ridotti a pericolosissimi brandelli, dovrebbe essere in capo al Comune che, dal 2026 acquisirà tutta l’area ed i relativi adempimenti. Fino ad allora, il condominio cessionario, per convenzione sottoscritta col Comune, avrebbe in capo la manutenzione del verde: potature e sfalci. L’unico cestino rifiuti presente non viene mai svuotato. Nell’immediatezza chiediamo che sia messa in sicurezza tutta l'area per quanto concerne gli arredi e il ripristino dell’illuminazione e che venga messa a ruolo la pulizia costante di questi spazi".

