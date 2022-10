Giardini Fortunato Stasi tra Sestri Ponente e Multedo: "Giochi rotti, vandali e degrado"

Qual è lo stato dell'arte dei giardini Fortunato Stasi, tra Sestri Ponente e Multedo? Lo ha chiesto in consiglio comunale Lorenzo Pasi, capogruppo di Genova Domani.

Pasi ha chiesto notizie sia in termini di manutenzione delle aree verdi e dei percorsi pedonali sia per quanto riguarda lo stato di totale incuria dei giochi per bambini presenti, informandosi sulla possibilità di poter allestire un'area cani per i cittadini che già oggi utilizzano il parco per la sgambatura dei propri animali. "Ci sono interventi programmati? Conoscete lo stato attuale dei giochi per bimbi? Le altalene sono proprio disinstallate. Quali sono le possibiità di rilancio di questo spazio un tempo molto più utilizzato rispetto a ora, probabilmente per le cattive condizioni in cui versa? E per quanto riguarda l'illuminazione di questa zona, che è un'utile scorciatoia?" ha chiesto il consigliere.

L'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha replicato: "Quei giardini sono sempre stati in una 'terra di mezzo', al confine tra due municipi. Anni fa c'era stato un accordo tra il mio predecessore e l'allore presidente del Medio Ponente Bernini per una 'cessione' di quei giardini per una ragione semplice: perché i cittadini di quel quartiere insistono più su Sestri che su Multedo, anche perché l'autobus fa capolinea nella zona verso Sestri. Abbiamo comunque chiesto ad Aster di verificare lo stato dell'arte, perché sono manutenzioni in carico ad Aster: recentemente c'è stato il taglio dell'erba, questo lo verificheremo insieme perché voglio fare un sopralluogo per andare a vedere insieme quali interventi possono essere fatti. È stata messa in sicurezza l'area dei giochi con il taglio di un vecchio albero, lo svuotamento dei cestini è svolto settimanalmente e lo spazzamento dei viali è svolto purtroppo con cadenza mensile. Necessiterebbe di un'intensificazione. Sul verde sono previsti a breve interventi di potatura".

Per quanto riguarda i giochi per bambini, Avvenente ammette: "Ci sono criticità, la parte ludica è purtroppo frequentemente vandalizzata e deve essere oggetto di restauro. Rifletterei insieme di prevedere anche per quei giardini una chiusura notturna come viene già portata avanti in altre realtà analoghe da parte di una cooperativa che può occuparsi di questa incombenza".

L'assessore è rimasto d'accordo con Pasi su un sopralluogo da effettuare e sulla presa in considerazione dell'idea di chiudere lo spazio di notte.