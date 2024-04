Decessi in calo del 10% in Liguria in un anno

Lunedì 15 aprile 2024 l'Istat, Istituto nazionale di statistica, ha reso noti i dati relativi ai decessi avvenuti nell'ultimo anno. Nel 2023 in Liguria sono stati 21.400 i decessi, in calo del 10% rispetto ai 23.892 dell'anno precedente e al picco di 25.827 morti registrate nel 2020.

Analizzando i dati dell'Istituto di statistica emerge come i mesi in cui si muore di più in Liguria sono quelli invernali: gennaio, febbraio e dicembre, rispettivamente 2.191, 1.912, e 2.114, quelli in cui avvengono meno decessi sono giugno, luglio, settembre e ottobre, rispettivamente 1.529, 1.617, 1.580 e 1.611, mentre ad agosto 1.791.

Le tre prime cause di morte nella nostra restano le malattie circolatorie, i tumori e le malattie respiratorie. In percentuale la Liguria si attesta al 3,2% dei 660.600 decessi registrati a livello nazionale nel 2023.