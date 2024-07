Esplode un decespugliatore, gravissimo un settantenne

Un uomo di circa 70 anni è in gravi condizioni dopo che un decespugliatore gli è esploso addosso. L'incidente è accaduto questo pomeriggio alle 16.30 a Rossiglione, in località Correti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava bruciando delle sterpaglie nel giardino dell'abitazione della suocera, quando all'improvviso, per cause in via di accertamento, il macchinario è esploso.

Sul posto il 118 con l'automedica Golf 5, la Croce Rossa di Masone e i vigili del fuoco, intervenuti perché l'esplosione ha causato un piccolo incendio. Allertato anche l'elisoccorso Grifo della protezione civile. Il settantenne è rimasto gravemente ustionato al volto e agli arti.

I carabinieri dovranno stabilire la dinamica di quanto accaduto.