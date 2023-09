Ucciso e decapitato, dopo un mese Mahmoud potrà essere sepolto

Dopo un mese la procura ha autorizzato il dissequestro del cadavere del barbiere Mahmoud.

Il 19enne è stato decapitato e mutilato dal gestore del negozio Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, 27 anni, detto Tito, e dal collega Mohamed Ali Abdelghani Ali, 26 anni, chiamato Bob. Il titolare dell'attività è Aly Abdelghani Aly (fratello di Bob e cugino di Tito) che dal 26 giugno ha lasciato Genova e si trova in Egitto.

La salma era rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire sia l'autopsia sia l'esame del dna per confrontarlo con quello prelevate dalle mani. Il corpo era stato trovato al largo di Santa Margherita da un charter di uno yacht mentre le mani in spiaggia a Chiavari a distanza di 300 metri l'una dall'altra lo scorso 24 luglio. Nonostante le ricerche dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Daniela Pischetola, la testa non è stata trovata.

La famiglia, Mahmoud mandava i soldi in Egitto per i genitori e la sorellina malata, chiede di poter sepellire il giovane in Egitto con i loro riti ma l'ultima partola sarà del comune di Genova e del consolato egiziano per le autorizzazioni. Per la giovane vittima non c'è ancora pace. Continua anche l'indagine sul movente del delitto: inizialmente si pensava a problemi sul posto di lavoro legati allo sfruttamento e a una paga troppo bassa, me nelle ultime ore si è fatta strada un'altra ipotesi ovvero che Mahmoud abbia visto qualcosa che non doveva e per questo sia stata decisa l'esecuzione. Potrebbe trattarsi di movimenti sospetti nel racket dell'immigrazione considerato che quasi tutti i giovani barbieri impiegati nei negozi di Sestri Ponente e Chiavari arrivano dall'Egitto passando per Milano e vivono in appartamenti affittati dai titolari.

I due assassini si trovano in carcere, uno a Cuneo e l’altro ad Ivrea, e sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Aly che non è indagato si trova sempre in Egitto, da dove tramite gli avvocati Salvatore Calandra ed Elisa Traverso ha chiesto il dissequestro delle due barberie.