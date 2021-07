Malore per strada, poliziotti soccorrono anziano

È successo in piazza De Ferrari. Anche due medici di passaggio si sono fermati ad assistere l'uomo, poi portato in ospedale

La presenza delle forze dell'ordine sul territorio non serve solo a contrastare i reati. Giovedì 22 luglio i poliziotti erano impegnati in un servizio di ordine pubblico in piazza De Ferrari quando hanno notato un anziano, che camminava con andatura incerta verso di loro.

Man mano che l'uomo si avvicinava è apparso evidente che si stava sentendo male. Immediatamente i poliziotti del VI Reparto Mobile di Genova lo hanno raggiunto e, sorreggendolo, lo hanno portato fin dentro il mezzo di servizio. Dapprima sembrava che non fosse in grado di parlare ma poi, rassicurato dalla presenza degli operatori, ha raccontato di essere solo.

Immediatamente è scattata la richiesta d'intervento di personale medico al 112, che in pochi minuti ha inviato un'ambulanza sul posto. Provvidenziale, durante la breve attesa, è stato anche l'intervento di due medici liberi dal servizio, che, intuendo anch'essi la gravità della situazione, sono subito accorsi e si sono offerti di accompagnare l'anziano lungo il tragitto in ospedale dove è stato affidato alle cure dei medici.

"Augurando a Claudio una pronta guarigione - commentano dalla questura -, ricordiamo a tutte le persone anziane che la polizia di Stato è orgogliosa di essere per loro un punto di riferimento e che non c'è gratificazione più grande di un 'grazie' sincero e disinteressato detto da un cittadino soccorso mentre si trova in difficoltà.