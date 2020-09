Prima prende a pugni la volante, poi i poliziotti: arrestato

In evidente stato di ebbrezza, si è avvicinato a una vettura della polizia ferma in piazza De Ferrari e, senza motivo, ha sferrato un pugno sul cofano, senza danneggiarla. Gli agenti, sbalorditi da tale gesto, hanno immediatamente bloccato il 29enne, che ha reagito colpendo i poliziotti con calci e pugni.

La sua condotta violenta è continuata anche in questura dove l'uomo ha colpito con un destro un agente, procurandogli una ferita allo zigomo. Il 29enne genovese, trovato anche in possesso di un coltello lungo 9 centimetri, è stato arrestato per il reato di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Fissata per questa mattina la direttissima.