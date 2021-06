De Ferrari, 46enne accoltella un poliziotto: «Ti devo ammazzare»

Si è avvicinato a un poliziotto del reparto Mobile fermo in piazza De Ferrari e lo ha colpito al braccio con un coltello esclamando: «Ti devo ammazzare».

È successo martedì mattina, autore del gesto un uomo di 46 anni affetto da patologie psichiatriche che - stando a quanto accertato - ha colpito di striscio l’agente al braccio con un coltellino multiuso nel tentativo di spingerlo a estrarre la pistola.

Il poliziotto, che era all’esterno del mezzo di servizio, lo ha subito bloccato e ha chiamato rinforzi, avviando gli accertamenti. Non è rimasto ferito gravemente e non ha avuto bisogno di cure mediche. Il 46enne è stato portato in questura, gli atti sono ancora in corso.