"Basta armi, negoziato subito", manifestazione per la pace in piazza De Ferrari

Un presidio di mobilitazione per la pace andrà in scena venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 17 in piazza De Ferrari, nel centro di Genova. L’iniziativa si colloca nella mobilitazione di Europe For Peace che da 21 al 23 ottobre si ritroverà in tantissime piazze italiane per chiedere all’Onu di convocare subito una Conferenza internazionale di pace.

La coalizione Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, profondamente preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica, torna di nuovo nelle piazze italiane per chiedere percorsi concreti di pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo. Per gli organizzatori le armi non portano la pace, ma solo nuove sofferenze per la popolazione. "Non c'è nessuna guerra da vincere - scrivono in una nota - si vince solo con la pace. Insieme alle sofferenze di interi popoli aumentano i costi delle materie prime e di ogni unità di prodotto, l’inflazione galoppa ed i salari perdono potere d’acquisto, ritornano la fame, le carestie e le pandemie nel mondo. Dire basta alle guerre ed alla folle corsa al riarmo è nell’interesse di tutti e di tutte: tacciano le armi, negoziato subito"

Alla manifestazione genovese hanno aderito le seguenti sigle sindacali e associazioni: Camera del Lavoro di Genova, Arci Genova, Anpi Genova, Libera, Acli Genova, Agesci Liguria, Amnesty Genova, Cisl Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Genova che osa, Good Morning Genova – cooperativa Ce.sto, Legambiente Genova, Rete Studenti Medi Genova, Uil Genova, Verità per Giulio Regeni, U.D.A.P. Unione Democratica Arabo Palestinese.