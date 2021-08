Ruba un paio di scarpe e poi le indossa per fuggire

Si è messo ai piedi le scarpe nuove rubate ed è scappato dal negozio correndo con una bottiglia di birra in mano.

Un agente di polizia, all'interno del negozio Bershka in via XX Settembre, notando un paio di calzature usate vicino a uno scaffale, si è reso conto del furto e ha rincorso il ladro.

Il 21enne, raggiunto dal poliziotto, si è rifiutato di restituire le scarpe e lo ha colpito con la bottiglia di vetro procurandogli una ferita ad un braccio, poi giudicata dai sanitari guaribile in sette giorni.

Alcuni poliziotti del VI reparto Mobile, in servizio di ordine Pubblico in Piazza de Ferrari, sono intervenuti in soccorso bloccando il rapinatore, preso poi in consegna dagli agenti del Commissariato San Fruttuoso.

Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.