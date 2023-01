Capodanno, piazza De Ferrari gremita per il concertone

La pioggia non ha fermato la voglia di festa dei genovesi, gremita piazza De Ferrari in occasione della serata conclusiva del Tri-Capodanno con il grande concerto in piazza De Ferrari trasmesso in diretta su Canale 5. Dopo gli anni dell'emergenza covid con restrizioni e limitazioni una nuova serata di festa in piazza per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023.

Tanti grandi artisti si sono alternati sul palco facendo cantare e ballare turisti e genovesi che hanno affollato il centro della città: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki e Roby Facchinetti. Alla conduzione Federica Panicucci.

A mezzanotte, nonostante i divieti, non sono mancati botti e fuochi d'artificio. Notte di festa, ma anche di super lavoro per vigili del fuoco e 118: i pompieri hanno effettuato una cinquantina di interventi per cassonetti incendiati, da ponente a levante passando per le vallate; i volontari hanno soccorso invece decine di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, che si sono sentiti male dopo aver esagerato con l'alcol. A mezzanotte e mezza anche un incidente stradale con un ferito in codice rosso in largo Zecca.