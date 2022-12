Albero di Natale pericolante, intervengono i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, nel pomeriggio di domenica 18 dicembre 2022, per mettere in sicurezza l'albero di Natale installato in piazza De Ferrari, nel centro di Genova, per le festività.

A causa del forte vento che soffiava nel pomeriggio la decorazione della punta dell'albero si era infatti spostata dalla sua posizione naturale rischiando di cadere diventando pericolosa per i tanti passanti che si trovavano in piazza in un giorno di festa.

I vigili del fuoco, grazie all'utilizzo dell'autoscala, hanno raggiunta la sommità dell'albero, messo in sicurezza il fregio e 'salvato' il Natale.