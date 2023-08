Lite tra passeggeri e coltellate sul bus

Una lite tra i passeggeri sfociata in un accoltellamento. Un altro episodio di sangue dopo quello di via Piacenza della scorsa notte, questa volta a bordo di un autobus, una persona è stata portata in ospedale in codice giallo. A denunciare quanto accaduto intorno alle ore 8 del mattino è Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna: " È successo all'altezza di piazza De Ferrari - spiega - e sono intervenute le forze dell'ordine, ora il mezzo è in deposito in attesa dei rilievi della scientifica. Anche giovedì sera si è verificato un episodio simile nel ponente genovese, sempre a bordo di un autobus".

Il sindacato Ugl Fna ha annunciato di essere pronto a proclamare uno sciopero: "A tutela di dipendenti e utenti - sottolinea ancora il segretario Piccardo - perché da tempo stiamo denunciando situazioni critiche. Non ci riferiamo solo ad aggressioni fisiche o verbali, ma alla totale mancanza di regole sui mezzi. Invito chiunque a pensare come fa un conducente a essere concentrato alla guida con musica alta a bordo, persone che gridano, videochiamate a tutto volume, cani di grossa taglia senza museruola e a volte persino lasciati liberi di circolare sui mezzi. Tutto il personale lavora in condizioni secondo noi non sopportabili".

"Visto lo stato delle cose - prosegue Piccardo - l'azienda 'molto distante dalla perfezione' continua a inviare lettere disciplinari ai dipendenti per fatti veramente di poco conto, visti i veri problemi presenti quotidianamente. Vanno rivisti i tempi di percorrenza, servono posti guida sempre più chiusi, dove possibile completamente come per la metropolitana. E poi servono regolamenti di bordo, ma soprattutto serve una massiccia presenza per far rispettare tali regole. I dipendenti hanno responsabilità troppo importanti per lo stipendio che gli viene corrisposto. Ribadiamo nuovamente che puntiamo il dito sulla gestione di Amt, non certo su l'unica amministrazione che dopo anni sta facendo, a nostro avviso molto per il trasporto pubblico e non solo. Purtroppo al primo cittadino arrivano dati diversi dai nostri, speriamo di riuscire a evidenziare e risolvere i problemi 'tranquillamente risolvibili'. Per tutti questi motivi ricorreremo allo sciopero".