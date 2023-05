L'ultimo saluto a Davide, il papà morto a 37 anni

Rivedere oggi quel post fa venire i brividi dopo che Davide Zerega, 37 anni, papà di una bimba di quattro anni e in attesa di diventare, tra un mese, nuovamente papà, è volato in cielo. "Amore nostro ti aspettiamo con ansia! Non vediamo l'ora di conoscerti e poterti abbracciare! Sarai la Luce del nostro futuro. I love you my life", scriveva Davide il 10 maggio sui suoi profili social.

Due comunità sono straziate per questa perdita, Rapallo, dove Davide viveva con la famiglia, e San Lorenzo della Costa di cui era originario. Nella frazione di Santa Margherita oggi, martedì 30 maggio 2023, alle ore 17, si svolgeranno i funerali.

Davide è morto poco dopo il ricovero per tentare di curare la malattia, da cui sembrava essere ormai guarito. Lascia la compagna Silvia, la figlia piccola e una lunga lista di amici e parenti, straziati per questa perdita.

Così il sindaco di Rapallo: "con profondo sgomento ho appreso dell'improvvisa scomparsa di Davide Zerega, un nostro concittadino, amato da tutti, a soli 37 anni. In questo tragico momento, esprimo la più sincera vicinanza a tutti i suoi cari nonostante le parole non possano lenire il dolore. Riposa in pace, Davide".

Bagnasco ha ricordato anche un'altra concittadina scomparsa. "Con grande tristezza - dichiara il sindaco - ho appreso della scomparsa di Caterina Marchelli, una concittadina e una cara amica, benvoluta da tutti, figura storica del Circolo Golf e Tennis Rapallo. L'amministrazione comunale si stringe attorno al dolore di tutti i suoi cari".