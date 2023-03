Morte di David Rossi, la procura di Genova: "Pm di Siena negligenti ma nessun dolo"

Chiusero la finestra, rovesciarono il cestino dell'immondizia, inquinarono, insomma, la potenziale scena del crimine della morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.

Ma per i magistrati genovesi, competenti ad agire nei confronti delle toghe toscane, non ci fu dolo: "Le attività dei pm di Siena nella stanza sono state compiute alla presenza di più persone e in particolare di ufficiali di polizia giudiziaria. Si tratta di una condotta che mal si concilia con la volontà di occultare le attività compiute e le cose rinvenute".

Per questo i colleghi, per la procura di Genova, devono essere prosciolti dall'accusa di falso per omissione nell'ambito delle indagini per la morte di Rossi che la sera del 6 marzo 2013 precipitò dalla finestra del suo ufficio di Palazzo Salimbeni, quando iniziavano a circolare le prime voci sullo stato di crisi dell'istituto di credito. A Siena l’indagine sulla morte di Rossi è stata archiviata due volte, nell’ipotesi che si sia trattato d’un suicidio.

Nuove rivelazioni però emergono dalle carte genovesi anche sul caso dei festini a luci rosse ai quali avrebbero preso parte notabili e magistrati senesi. Questi, potenzialmente ricattabili, avrebbero poi condotto superficialmente le indagini sulla morte di Rossi. Il caso era scoppiato dopo le rivelazioni d’un testimone alla trasmissione ”Le Iene”. Ascoltato dalla procura di Genova venne ritenuto inattendibile ma si scopre oggi non per il giudice che accolse la richiesta di archiviazione: per lui era credibile ma i festini non avevano un ruolo nell’indagine sulla morte di David Rossi.