Colto da malore, interviene l'elicottero

Vigili del fuoco in azione nella mattinata di domenica 21 aprile 2024 per soccorrere una persona colta da malore in località Moranego a Davagna.

L'allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Davagna e una squadra del distaccamento Mario Meloncelli mentre l'elicottero è atterrato presso il campo sportivo di Sottocolle.

L'uomo, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo a bordo dell'elicottero Drago al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

