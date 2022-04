Davagna, il bosco brucia ancora: in azione il canadair

Non è ancora stato domato l'incendio divampato ieri, mercoledì 13 aprile 2022, nella zona del Passo del Fuoco, nei pressi di Moranego, a Davagna.

Una zona altamente impervia quella del monte Candelozzo in cui lavorano dal tardo pomeriggio vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile per spegnere le fiamme nel bosco.

Nella notte non è stato possibile domare le fiamme, nella mattinata di oggi, giovedì 14 aprile, i volontari hanno iniziato predisporre una vasca mobile per il pescaggio dell'elicottero e a supporto delle squadre di terra è arrivato anche un canadair, già da mercoledì presente anche l'elicottero di Regione Liguria per portare acqua.