Davagna, si ferisce con la sparachiodi mentre lavora in casa

Un uomo è stato portato in ospedale a Lavagna, giovedì mattina, dopo essersi ferito alla mano con una sparachiodi in un appartamento di Davagna, nell’entroterra del levante.

L’uomo stava eseguendo alcuni lavori in casa quando si è ferito. Soccorso dai vigili del fuoco, è stato portato all’ospedale per la medicazione.

Sempre in mattinata nel levante, a Carasco è stato soccorso un anziano che si è ustionato a casa: ferite fortunatamente non gravi, ed è stato accompagnato all’ospedale di Lavagna in codice giallo.