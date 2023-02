Cade in zona impervia, escursionista all'ospedale in elicottero

Passeggiata si trasforma in una disavventura per una 30enne genovese.

La donna, che si trovava su un sentiero a Paravagna, nel comune di Davagna, è scivoltata e si è procurata una distorsione ad una caviglia, non potendo così continuare il cammino.

In più, era in una zona impervia dove i mezzi via terra non avrebbero potuto raggiungerla, così è stato attivato l'elisoccorso.

Drago ha caricato la ragazza a bordo e l'ha trasportato in codice rosso, solo per dinamica, all'ospedale San Martino di Genova.