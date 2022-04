Servizi sociali, +48% le persone prese in carico in cinque anni

Sono stati 25.203 i cittadini presi in carico dai servizi sociali del Comune di Genova nel 2021, aumentati del 48% rispetto ai 17.048 nel 2017, per bilancio complessivo di 61.172.703,59 euro, un investimento di circa 10 milioni superiore rispetto al 2016. È quanto emerge dai dati, presentati dal consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni.

Si tratta di 6.240 minori, 8.860 adulti, 3.077 diversamente abili, 5.304 anziani e 1.722 migranti. Il Municipio con più persone supportate dai servizi sociali è il Centro Est con 3.040 assistiti, seguito dalla Val Polcevera (3.034), Medio Ponente (2.527), Ponente (2.490), Bassa Val Bisagno (2.338), Media Val Bisagno (2.135), Centro Ovest (1.672), Levante (1.231) e Medio Levante (1.106), a cui si aggiungono i 2.025 assistiti dall'Ufficio cittadini senza territorio (Ucst), i 1.865 dalla task force per il reddito di cittadinanza e i 1.504 dal progetto 'Mac'.

Per quanto riguarda l'integrazione socio-sanitaria è stato ridefinito il ruolo del Comune di Genova, con la costituzione del Distretto Sociale unico, a garanzia di unitarietà ed equità nell'accesso agli interventi e alle prestazioni e di omogeneità su tutto il territorio cittadino; costituzione di strutture di coordinamento, per l’individuazione delle procedure - anche semplificate a garanzia del supporto a singoli e famiglie in particolare nel periodo della pandemia - e la gestione unitaria delle risorse del sistema integrato a garanzia di un'ottimizzazione delle stesse a beneficio del cittadino (ufficio di coordinamento del Comune di Genova ed Ufficio Integrato per la gestione delle misure sociosanitarie con Asl 3 e Conferenza dei Sindaci); sottoscrizione della convenzione con Conferenza dei sindaci ed Asl 3 genovese, per l’erogazione delle misure socio-sanitarie ad oltre 2.700 beneficiari per anno per una spesa assestata annua di circa 15 milioni di euro.