Il 2022 anno più caldo dal 1963

Temperature mediamente elevate e precipitazioni complessivamente scarse. Sono i due aspetti che hanno caratterizzato il 2022 in Liguria secondo il bilancio di fine anno di Arpal. Un dato che emerge è quello relativo al fatto che non sono state emesse allerte meteo arancioni o rosse, né per piogge diffuse e/o temporali, né per neve.

Si sono comunque verificati episodi localmente molto forti, legati a temporali o fenomeni correlati (come grandinate, trombe d'aria, mareggiate), che rientrano nello scenario legato alle allerte gialle per temporali.

Per quanto riguarda la pioggia caduta nel 2022, il primato annuale spetta alla stazione di Barbagelata, nel comune di Lorsica (Genova) che ha cumulato, nei 12 mesi, 1.572 millimetri mentre a Cairo Montenotte (Savona) va il record negativo con appena 377 millimetri.

Nei capoluoghi di provincia si sono contati 444,4 millimetri a Imperia, 581,8 a Savona, 469,6 a Genova (con la stazione del Centro Funzionale che ha toccato il valore più basso di tutta la provincia), 709,4 a La Spezia. La precipitazione giornaliera più consistente si è registrata il 29 settembre a Busalla (Genova) con 141.6 millimetri in 24 ore.

L'altro elemento degno di rilievo è quello relativo alle temperature. La stazione dell'Aeronautica Militare di Genova Sestri Ponente, utilizzata come modello per il confronto dei dati storici, ha registrato una temperatura media annua di 17.7 gradi: questo valore indica il 2022 come l'anno più caldo dal 1963. La temperatura più elevata del 2022 si è registrata, il 18 luglio, a Padivarma, nel comune di Beverino (La Spezia) con 39.4 gradi.

La fase centrale del mese di luglio è stata decisamente 'rovente', come testimoniano le temperature più elevate registrate nei capoluoghi di provincia (che, comunque, non hanno superato i record storici): il 18 luglio Savona ha toccato 37.1, mentre a Genova il termometro si è fermato a 35.5. Il 19 luglio La Spezia ha segnato il valore massimo dell'anno con 36.7 mentre, il 20 luglio è stata la volta di Imperia con 'solo' 32.6.

Decisamente superiori alle medie storiche le minime registrate proprio in quei giorni: il 19 luglio 28.4 a Savona e 26.6 a La Spezia, il 20 luglio 28.3 a Genova e 27.0 a Imperia. Da sottolineare anche come, nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi di provincia, il termometro non sia mai sceso sotto lo zero in tutto il 2022.