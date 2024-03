Nuovi nati, nel 2023 in Liguria -1,7%

La Liguria si conferma la regione più 'anziana' d'Italia con una quota di over 65enni pari al 29% e una di ultraottantenni del 10,3%, solo il 6,4% della popolazione ha tra 0 e 9 anni. È quanto emerge dai dati Istat relativi al 2023, pubblicati venerdì 29 marzo 2024.

Continua il calo delle nascite nel 2023: sono state 8.300 i bimbi venuti al mondo nel 2023 in Liguria, in calo del l'1,7% rispetto all'anno precedente, di cui 4.600 a Genova (-0,4%), 1.300 a Savona (-3,6%), 1.200 ciascuna alla Spezia e a Imperia rispettivamente +0,7% e -7%.

Nella nostra regione si rileva una fecondità di 1,16 figli per donna, al di sotto della media nazionale di 1,20. Il tasso di fecondità regionale è in calo sia rispetto all'1,20 del 2022 sia all'1,21 del 2021. L'età media del parto in Liguria è di 32,6 anni al di sopra della media nazionale di 32,5 anni.

Nel 2023 la speranza di vita alla nascita nella nostra regione si attesta a 81,1 anni per gli uomini (+0,7 rispetto al 2022), e a 85,2 anni per le donne (+0,5% rispetto al 2022), anche qui in linea con la media nazionale.

