Striscione contro Ferrero sul ponte monumentale, doppio Daspo

Lo scorso 5 luglio, in occasione della partita Sampdoria-Spal, due tifosi genovesi avevano esposto sul ponte Monumentale di via XX Settembre uno striscione riportante la scritta 'Ferrero ladro infame', intonando anche cori oltraggiosi nei confronti del presidente blucerchiato.

L'azione dei due, proseguita anche con un atteggiamento aggressivo nei confronti della polizia immediatamente intervenuta, ha suscitato non poche turbative all'ordine pubblico. A seguito di tale episodio i due tifosi sono stati identificati dalla Digos, che ha richiesto i provvedimenti restrittivi alla locale divisione anticrimine.

Il questore di Genova ha adottato il provvedimento di Daspo nei confronti dei due tifosi sampdoriani di 42 e 43 anni. Al 43enne, già destinatario del provvedimento nel 1999 per fatti analoghi, è stato notificato un Daspo della durata di 5 anni con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a metà del primo e secondo tempo in occasione di incontri calcistici. Per il 42enne il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie o categoria avrà una durata di un anno.