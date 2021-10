Gli offre eroina ma il "cliente" è un poliziotto: denunciato

"Incauta" vendita per un spacciatore della Darsena. Il 33enne indiano ha proposto dell'eroina a due persone che, però, si sono identificati come agenti di polizia in borghese.

Il pusher è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacenti al fine di farne commercio ed illecito soggiorno nello Stato.

I poliziotti del commissariato Centro facevano parte di una task force per il controllo straordinario del territorio, finalizzata al contrasto dello spaccio in

centro storico, insieme ad agenti del reparto prevenzione crimini e della Questura.