Rapina con strappo della catenina: paura per uno studente

Due uomini di 24 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia negli ultimi giorni perché individuati come i responsabili di una rapina commessa lo scorso mese di febbraio nei pressi della stazione 'Darsena' della metropolitana.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due avevano avvicinato un giovane studente che stava uscendo dalla stazione della metro per andare a scuola. Uno dei due gli ha strappato la collana d’oro che aveva al collo mentre l’altro, per interrompere ogni tentativo di resistenza della vittima, ha posto minacciosamente la mano all’interno del proprio giubbotto, come se stesse per prelevare un’arma. Il giovane, nonostante lo shock, si è comunque recato a scuola, da dove è stato lanciato l’allarme.

Le indagini del Commissariato Prè, grazie anche alle immagini delle videocamere di sorveglianza, si sono concentrate sui due uomini, già noti reati simili. Gli appostamenti dei poliziotti nella zona dove si è consumato il reato hanno potuto confermare pienamente l’identità dei rapinatori nei giorni successivi alla rapina. Il quadro probatorio così costituito, unitamente al concreto e attuale pericolo di commissione di altri reati dello stesso genere, ha indotto la procura presso il tribunale di Genova a emettere due ordinanze di custodia cautelare in carcere, entrambe prontamente eseguite.