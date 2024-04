Spacca il finestrino a bastonate e sale su un'auto, 21enne in manette

La polizia ha arrestato un 21enne per il reato di tentato furto aggravato. Il giovane è già stato processato per direttissima.

Intorno alle 16.30 di giovedì 4 aprile 2024 il giovane è stato visto da un cittadino, che ha chiamato subito il 112, rompere, con un bastone, un finestrino di un'auto parcheggiata in via Raffaele Rubattino in zona darsena per poi rovistare all'interno dell'abitacolo.

La segnalazione tempestiva della sala operativa ha consentito agli agenti di una volante di trovare ancora il giovane dentro l'auto con vicino il bastone utilizzato per rompere il finestrino.