Va a comprare le sigarette con la carta di credito rubata: 31enne arrestato

È entrato in un negozio di parrucchiere nel centro storico e lo ha svaligiato. Non ha lasciato nemmeno le caramelle per le clienti e si è portato via il registratore di cassa, la borsa della proprietaria con all'interno le carte di credito, un salvadanaio e una valigia.

La vittima ha chiamato il 112 e fornito alla polizia le immagini di videosorveglianza del suo locale che hanno ripreso nitidamente l'autore del furto. Gli agenti lo hanno rintracciato grazie a una telefonata della banca della negoziante che l'avvertiva di un pagamento avvenuto con una delle sue carte in una tabaccheria in piazza Darsena.

Alla vista delle divise il ladro, un 31enne che era in compagnia della fidanzata, ha tentato la fuga verso la metro ma è stato bloccato. La coppia non si è arresa facilmente e ha spintonato gli operatori non collaborando ai controlli. Dalla perquisizione sono saltate fuori le quattro carte di credito, 25 monete da 2 euro, 200 euro in contanti e persino le caramelle.

L'uomo è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Processato per direttissima ieri mattina avrà l'obbligo di presentazione ogni giorno alla polizia giudiziaria. Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale la fidanzata.