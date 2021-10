Operazione anti droga ad alto impatto: un arresto e dodici denunce

Operazione ad alto impatto della Polizia Locale nella zona di via Pré nel pomeriggio di giovedì 7 ottobre 2021. Il bilancio è di un arresto e dodici denunce, un minore sorpreso con sostanze stupefacenti è stato affidato a una comunità.

Sono stati impegnati 68 operatori della Polizia locale dei reparti Sicurezza urbana (con i nuclei Antidegrado, Unità cinofile, Commercio), Polizia Giudiziaria, Pronto Intervento e le Unità territoriali con nucleo Centro storico dell’Unità territoriale Centro e personale delle unità territoriali Val Polcevera, Val Bisagno e Medio Levante (distretti 2,3,4,5 e 8). Impiegati diciassette e veicoli con livree e cinque privi di livree.

Complessivamente sono state ventisette le persone identificate e dodici le denunce a piede libero a cui si aggiungono un arresto, sei notifiche per la normativa stranieri e affidamento di un minore su disposizione del pubblico ministero. Il giovane, straniero e privo di documenti, è stato trovato in possesso di cannabis in quantità per uso personale ed stato affidato dal pubblico ministero di turno a una struttura individuata dai servizi sociali.

L’unità cinofila ha effettuato controlli in via Pré all’altezza di vico Largo e all’interno delle attività commerciali della zona, con esito negativo. Controllati anche vico inferiore del Roso e la zona della Darsena, dove sono state trovate due persone in possesso di droga, uno straniero con un orologio contraffatto e un altro con derivati della cannabis per 3,36 grammi, suddivisi in cinque dosi pronte per la vendita. L’uomo, durante il controllo dell’unità cinofila, ha colpito volontariamente l’animale con una ginocchiata ed è stato denunciato oltre che per spaccio anche per resistenza e maltrattamento di animali.

Sempre nella zona della Darsena è stato arrestato uno straniero per aver opposto una forte resistenza e aver minacciato e aggredito gli agenti della Locale.