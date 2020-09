Sorpreso a spacciare crack nella stazione della metropolitana

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 settembre 2020, all’interno della stazione della metropolitana “Darsena”, militari della Stazione Carabinieri di Genova Maddalena, in sevizio anti-droga, hanno arrestato 23enne di origini senegalesi, per aver ceduto del crack a una coppia di giovani in cambio di alcune banconote da dieci euro.

Gli acquirenti, un genovese di 30 anni e una 26enne di origini romene, saranno segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori.

Il pusher, con pregiudizi di polizia, sarà processato con rito direttissimo.