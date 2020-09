Cade in mare in Darsena, portato in ospedale in forte stato di ipotermia

Si è concluso nel migliore dei modi l'intervento di soccorso avvenuto questa mattina a favore di un cittadino di nazionalità tunisina, caduto in acqua nella Darsena del porto di Genova.

Alle ore 13 è arrivata, tramite il numero blu 1530, alla sala operativa della Guardia costiera una segnalazione di emergenza, che riferiva di un uomo in acqua e in difficoltà all'interno della Darsena. Sul posto è intervenuto il personale di pattuglia, che è riuscito a recuperare e trarre in salvo l'uomo in pochissimo tempo.

Il malcapitato, una volta portato a terra, è stato sottoposto alle prime cure da parte del personale intervenuto, che ha provveduto a tenerlo al caldo, evitando così il peggioramento della situazione ipotermica di per sè già critica. Successivamente l'uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 intervenuto e trasferito all'ospedale Galliera in forte stato di ipotermia, con principio di annegamento e in grave stato diabetico.