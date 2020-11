Ruba cosmetici in farmacia, 26enne arrestato dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un 26enne per furto e ricettazione in via Fieschi. Il ragazzo aveva sottratto alcuni prodotti cosmetici da due farmacie della zona, come dimostrato in un caso dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza.

Nonostante gli agenti non fossero in divisa, il ragazzo ha riconosciuto le autorità e ha tentato di darsi alla fuga ma la corsa è finita ai Giardini Baltimora con il lancio della borsa contenente la refurtiva che è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

Il ragazzo, originario di Lucca, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti del primo distretto di polizia locale per furto nel caso ripreso dalle telecamere e per ricettazione nell'altro.