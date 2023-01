Danni mareggiata: il Comune al lavoro per un progetto di tutela di tutta la costa

La necessità di un piano che possa tutelare tutta la costa genovese era stata annunciata tempo fa, e il progetto si sta concretizzando. Specialmente dopo le ultime mareggiate e gli immancabili danni a spese soprattutto del levante.

"C'è la necessità - ha detto Nicholas Gandolfo, capogruppo di Liguria al Centro, in consiglio comunale - di manutenzione per le strutture presenti sul demanio. L'ultima libecciata ha distrutto di nuovo molte cose, il gozzo di Boccadasse, la sede di associazioni, il litorale di Sturla dove non è più presente spiaggia. Viviamo il mare con timore, per paura che possa mettere in pericolo i nostri sogni e il nostro lavoro".

"Non abbiamo ancora risolto il problema delle protezioni a mare - ha fatto eco Tiziana Notarnicola, capogruppo di Vince Genova - soprattutto a Boccadasse, dove il presidente della Pro Loco continua a chiedere con forza di fare qualcosa per mettere al riparo il borgo, anche tramite una petizione. So che è stato aperto un tavolo tra Comune, Regione e Demanio, non vorrei che certe barriere possano provocare l'aumento di alghe come la posidonia, creando problemi alla balneazione".

"Sosterremo le attività danneggiate anche dall'ultima mareggiata - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Matteo Campora -, inoltre da due mesi a un gruppo di progettazione è stato dato un incarico per censire tutti gli interventi utili che interessano la costa del Comune di Genova. Nel giro di qualche mese il progetto dovrebbe essere pronto e dovrà individuare, con diverse priorità, gli interventi necessari per proteggere il litorale. Si istituirà un piano pluriennale per dare risposta a questo problema. In programma sono incontri con la Regione e probabilmente verrà coinvolta anche l'Università di Genova. Riteniamo che questo progetto rappresenti una priorità: è nostro dovere proteggere le attività che si svolgono sul mare e sono molte. Saranno i tecnici a individuare quali tipi di interventi effettuare, tenendo ovviamente conto anche della balneabilità".