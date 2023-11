Frane e alberi caduti: i danni del maltempo e mareggiata sulla costa

Il maltempo ha flagellato la vicina Toscana dove ci sono stati anche tre morti. In Liguria l'allerta arancione, con vento forte e mareggiata, ha invece provocato soprattutto frane e alberi caduto sulla strada tra giovedì 2 e le prime ore di venerdì 3 novembre 2023.

Decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti

Nella notte i vigili del fuoco hanno lavorato molto, soprattutto nelle zone interne, per la messa in sicurezza dopo la caduta di alberi. Decine di interventi nell'entroterra di Chiavari, a Busalla, in Valle Scrivia e in Val Polcevera.

Avviso per vento di burrasca e mareggiata intensa

Anche per la giornata di venerdì 3 novembre 2023 a Genova è stato emesso l'avviso per vento di burrasca forte che comporta il divieto di transito in sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati e la chiusura al pubblico di giardini, parchi e cimiteri. Contestualmente anche l'avviso per mareggiata intensa con l'ordinanza che vieta la sosta su litorale, strade costiere, moli e pontili, la balneazione e l'uso di imbarcazioni.

Previsioni meteo Arpal 3 e 4 novembre

Nel bollettino emesso nella notte da Arpal si legge che precipitazioni tra deboli e moderate hanno interessato il Centro-Levante della regione, legate alla formazione di strutture precipitative in movimento dal mare verso Nord-Est. Il livello idrometrico sulla parte toscana del bacino del Magra ha raggiunto il colmo di piena, alla stazione di Calamazza, intorno alle 20.30 di giovedì. Nelle ore successive il deflusso si è comunque mantenuto superiore al livello di guardia fino alle 23.30 circa.A valle della confluenza Vara/Magra, verso la foce, il livello si sta mantenendo stabile da alcune ore ed è previsto in lenta diminuzione nel corso della notte. Non sono attese ulteriori criticità sui corsi d'acqua della regione. Rinforzo dei venti meridionali con i massimi registrati a Casoni di Suvero (115 km/h), Giacopiane-Lago (110 km/h). Le stazioni di Fontana Fresca, La Spezia e Portovenere-Comune hanno registrato raffiche fra gli 80 e i 90 km/h. Moto ondoso in progressivo aumento con onda significativa fino a 3,75 sul Levante.

Venerdì 3 novembre: Permane una bassa probabilità di temporali forti sulla zona C. Ancora Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte anche rafficati su ABCE, in rinforzo settentrionali in serata su D. Mare in aumento fino a molto agitato sotto-costa, con mareggiate anche intense per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Lento calo del moto ondoso dalla serata

Sabato 4 novembre: il transito di una nuova perturbazione porta nuovamente precipitazioni con cumulate significative sulle zone CE, dove si prevede una bassa probabilità di temporali o rovesci fino a forti. Venti da Sud-Ovest in rinforzo da metà giornata fino a forti anche rafficati. Nelle prime ore della giornata ancora mare agitato con mareggiate su ABC; segue una temporanea scaduta e un nuovo aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio.

Frane: la situazione nella Città Metropolitana di Genova

Nella serata di giovedì 2 novembre 2023 la direzione territorio e mobilità ha fornito un aggiornamento della situazione con il seguente bollettino relativo alle frane.

Valle Scrivia : SP 81 di San Fermo: frana al km 1+200 - transitabilità con senso unico alternato.

: SP 81 di San Fermo: frana al km 1+200 - transitabilità con senso unico alternato. Val Trebbia : SP 15 del Brugneto, tra le prog.ve km 11+500 e km 12+500, in Comune di Propata, chiusa per movimento sede stradale.

: SP 15 del Brugneto, tra le prog.ve km 11+500 e km 12+500, in Comune di Propata, chiusa per movimento sede stradale. Val Bisagno : SP 13 di Creto: frana in località Aggio - transitabilità con senso unico alternato

: SP 13 di Creto: frana in località Aggio - transitabilità con senso unico alternato Val d’Aveto : SP 586 della Val d'Aveto, chiusa tra le prog.ve km 23+200 e km 23+400 in Comune di Santo Stefano d'Aveto per cedimento corpo stradale

: SP 586 della Val d'Aveto, chiusa tra le prog.ve km 23+200 e km 23+400 in Comune di Santo Stefano d'Aveto per cedimento corpo stradale Val d’Aveto: SP 586 della Val d'Aveto, chiusa al Km 27+300 per frana

SP 586 della Val d'Aveto, chiusa al Km 27+300 per frana Val d’Aveto: SP 72 di Alpepiana chiusa tra le progr.ve km 6+000 e km 12+000, in Comune di Rezzoaglio per frana.

SP 72 di Alpepiana chiusa tra le progr.ve km 6+000 e km 12+000, in Comune di Rezzoaglio per frana. Val Fontanabuona : SP 23 della Scoglina chiusa al km 15+000 per frana.

: SP 23 della Scoglina chiusa al km 15+000 per frana. Val Fontanabuona: SP 85 di Verzi chiusa al km 4+000 per caduta alberi

SP 85 di Verzi chiusa al km 4+000 per caduta alberi Chiusure pregresse: SP 45 di Santa Giulia interdizione della circolazione veicolare tra le progr.ve km 7+300 e km 7+500; SP 72 di Alpepiana Guado chiuso.

Trenitalia: "Possibili cancellazioni o ritardi, limitare gli spostamenti"

Trenitalia informa che a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari.

Ne: famiglia evacuata

Il maltempo ha colpito anche il comune di Ne, nell'entroterra genovese, dove una frana ha interessato la strada comunale in località Noceto, obbligandone la chiusura. È stata evacuata una famiglia di tre persone in quanto impossibilitata a raggiungere la propria abitazione, che non risulta però danneggiata. Il nucleo familiare ha trovato autonomamente una sistemazione presso parenti. Nella giornata di venerdì è prevista la rimozione della frana con conseguente riapertura della strada.

Rezzoaglio

"Il nostro territorio è seriamente compromesso". Così il Comune di Rezzoaglio sui suoi profili social nella serata di giovedì, si "raccomanda di non mettersi in strada" e di fare "attenzione a qualsiasi spostamento". La strada statale 586 risulta chiusa in più punti: nei pressi di Rezzoaglio capoluogo per frana attiva; dopo Rezzoaglio Basso per frana; direzione Bobbio (dopo bivio Pievetta) per frana, mentre il traffico è ridotto a una corsia ma in peggioramento sulla strada comunale Ertola-Casaleggio, sempre per frana. Cedimento strada ad Alpepiana, frazione duramente compromessa. Manca la luce da Rezzoaglio lato distributore a Cabanne e limitrofe frazioni così come la connessione a internet.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su GenovaToday