Prende a calci la porta della banca per entrare, poi dà in escandescenze al pronto soccorso e minaccia tutti

Prima ha cercato di farsi aprire la porta della banca prendendola a calci e pugni, poi non contento, portato al pronto soccorso del Villa Scassi, ha dato in escandescenza colpendo oggetti e minacciando i presenti.

È successo ieri, mercoledì 12 giugno, verso le 14: il primo episodio in via Bottego, a Sampierdarena, dove l'uomo, 47 anni, ha iniziato a colpire furiosamente la porta scorrevole in vetro di una banca, chiusa per pausa pranzo, cercando di farsi aprire. Alla fine se l'è presa anche con una ringhiera nelle vicinanze, danneggiandola.

Sul posto è arrivata la polizia di Stato e l'uomo, in stato di agitazione, è stato mandato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. E poco dopo anche qui sono iniziati i problemi: verso le 16 la polizia è stata nuovamente chiamata perché il 47enne, che sta seguendo un percorso al Sert, stava colpendo i quadri elettrici e minacciando il personale medico presente con atteggiamento estremamente aggressivo, pretendendo di essere visitato passando davanti a tutti.

Alla fine l'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e minacce.