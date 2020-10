Lasciato dalla fidanzata, si vendica distruggendole l'auto

Poco dopo le 14 di giovedì 1 ottobre 2020 diversi abitanti del ponente genovese hanno chiamato il 112 in quanto un uomo corpulento e agitato stava danneggiando un'auto in sosta. Quando le volanti sono arrivate hanno trovato l'uomo accanto alla vettura con tutti i finestrini delle portiere infranti, entrambi gli specchietti retrovisori rotti, alcuni ammaccature sulla carrozzeria e altri danneggiamenti all'interno dell'abitacolo, tra cui la leva dell'indicatore di direzione divelta che l'uomo teneva ancora in mano.

Il 41enne, inoltre, urlava in direzione di alcune donne affacciate a un balcone, minacciandole che non sarebbe finita così. La storia alle spalle era una relazione interrotta, che l'uomo non voleva accettare e da alcuni mesi minacciava la sua ex fidanzata, tutto documentato sul telefono della vittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cittadino senegalese di 41 anni è stato denunciato per atti persecutori e danneggiamento aggravato.