Cure odontoiatriche, bando per minorenni in difficoltà

Via libera dalla Giunta regionale all'avviso pubblico per la concessione di contributi per realizzare progetti di prevenzione e cura odontoiatrica destinati a minorenni in difficoltà sociale ed economica, in carico ai servizi sociali, in affido, alloggiati in strutture d'accoglienza o sottoposti a provvedimenti di tutela. I fondi stanziati ammontano a 50mila euro.

Possono partecipare all'avviso le organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro nazionale del Terzo settore, chiamate a proporre progetti pensati per migliorare la salute odontoiatrica dei minorenni in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, le scuole e con il supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti.

"L'obiettivo della misura è favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per i bambini e ragazzi in difficoltà economica e sociale, una situazione che, purtroppo, può ostacolare la possibilità di prendersi cura della propria salute orale - dichiara l'assessore regionale alle Politiche sociali e al terzo settore -. Auspichiamo una vasta adesione da parte delle associazioni liguri, da sempre in prima linea al fianco della Regione nell'impegno per promuovere salute e benessere per tutti".

L'avviso pubblico sarà presto pubblicato sul sito web istituzionale regione.liguria.it e sarà aperto a enti del Terzo settore, anche raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo. Nel dettaglio, i progetti potranno anche prevedere campagne informative e di sensibilizzazione sull'igiene e la cura orale, oltre a interventi di supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti nelle azioni di prevenzione e cura.