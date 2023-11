La cura del neonato nei primi giorni di vita, incontro online con gli esperti di Asl3

Cambio del pannolino, lavaggi nasali e cura del cordone ombelicale. Sono questi alcuni degli argomenti, che giovedì 30 novembre dalle 16.30 alle 17.30 verranno affrontati, in un incontro online organizzato da Asl3, dalla dottoressa Lorella Mazzarello, direttore Neonatologia Asl3, e dal dottor Roberto Sabatini, infermiere pediatrico Asl3.

Gli specialisti saranno a disposizione di mamme e papà, in diretta, per fornire consigli e informazioni. L'incontro si svolge online su piattaforma Avaya. Per partecipare al webinar e per ricevere il link di accesso alla diretta è necessario inviare una mail all'indirizzo insalute@asl3.liguria.it.

Ulteriori info allo 010 849 7408, ufficio comunicazione Asl3. Iniziativa a cura del Dipartimento Materno Infantile Asl3. Il tema è di stretta attualità: nei giorni scorsi una neonata di quattro mesi è stata trovata priva di vita nella culla.