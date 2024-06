Sistema informatico dei Cup in tilt: disagi per le ricette online anche in Liguria

A causa di un problema informatico della piattaforma nazionale che sta creando disservizi in tutta Italia, è momentaneamente limitata anche l'operatività del Cup della Liguria per la prenotazione delle ricette dematerializzate attraverso i sistemi informatici di prenotazione.

È stato infatti segnalato un malfunzionamento del sistema Sac (Sistema Accoglienza Centrale)-Sogei gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze per la gestione della ricetta dematerializzata, che risulta non pienamente fruibile. Per questa ragione - comunica Alisa - si stanno verificando disservizi che non dipendono da Liguria Digitale, legati alla prenotazione in via telematica e all’attività di registrazione delle ricette e di emissione di certificati di malattia da parte dei medici di medicina generale.

Il sistema di prenotazione del Cup attraverso il call center risulta funzionante.

Il guasto è stato segnalato, Alisa e Liguria Digitale restano in attesa di conoscere da Roma le tempistiche di ripristino della piena funzionalità del sistema.