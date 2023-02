Culmv, il contratto degli interinali è scaduto il 31 gennaio 2023

I lavoratori interinali, impiegati tramite la società Intempo spa (appartenente al gruppo Randstad) collocati all'interno dell'organico della Culmv presso il Terminal Psa Voltri Terminal Europa, non aderenti ad alcuna organizzazione sindacale, fanno notare come alla data del 31 gennaio 2023 e a tutt'oggi, non risulta formalizzata alcuna stabilizzazione dei rapporti di lavoro in somministrazione in essere, in violazione dell'accordo sindacale siglato il 30 novembre 2022 a Genova, presso le sedi della Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale.

La mancata stabilizzazione sarebbe da imputarsi alla mancata attivazione della amministrazione comunale, quanto di Randstad e Intempo nonché degli operatori terminalisti e/o dalle altre imprese portuali.

Analogamente i lavoratori denunciano come alcun bando di concorso contenente compatibili requisiti di accesso ovvero alcuna procedura di selezione è stata loro proposta come alcun percorso di assunzione cosiddetto 'agile', ovvero alcun corso di formazione e/o aggiornamento e/o riqualificazione professionale è stato loro proposto ovvero avviato, tanto dalla amministrazione comunale, a dispetto degli impegni presi dal vice sindaco pro tempore nel corso della stesura del relativo accordo, quanto da parte di Randstad e Intempo.

I suddetti lavoratori chiedono il rispetto e l'osservanza di tale accordo, dalla cui applicazione dipendono le loro esistenze e quelle dei loro figli e familiari. La violazione della clausola di stabilizzazione darebbe a loro il diritto di far valere in giudizio l'applicazione del suddetto accordo, alla luce della violazione della disciplina sulla somministrazione di lavoro di cui al Dlgs n.276/2003 (Legge Biagi) nonché della Legge n.84/1994, nei confronti dei soggetti obbligati e indicati all'interno del relativo verbale ovvero loro malgrado di procedere alla impugnazione del verbale di accordo.

I lavoratori somministrati hanno conferito incarico all'avvocato Massimo Fichera, del foro di Genova, al fine di ricevere assistenza extragiudiziale e confidano che le trattative in essere li vedano coinvolti tramite convocazione anche del loro legale, il quale, ad oggi, ha ricevuto incarico per lo studio e la ricerca di una soluzione per la posizione di ciascuno di loro.

Si fa inoltre presente che per il tavolo previsto il 20 febbraio e rinviato al 28 febbraio, il rappresentante dei lavorati cui la nota si riferisce non era stato invitato al tavolo di concertazione, che prevedeva la presenza dei soli sindacati.