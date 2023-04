Arriva "Cucina Liguria" con un nuovo format tra sport, cucina e sapori liguri

Cucina Liguria” raddoppia con un nuovo inedito appuntamento tra sport, cucina e sapori liguri, dando vita al format “Cucina Liguria by Mdg”: dal 14 al 16 aprile a Calata Falcone Borsellino, nell'area del Porto Antico di Genova.

Dopo il successo della quinta edizione che si e? svolta a ottobre, la kermesse sulla filiera della cucina ligure organizzata da Cna Genova sara? al centro del “Village” della Mezza Maratona di Genova, della CorriGenova e della Family Run per creare un percorso tra sport, cucina e sapori liguri, capace di valorizzare il territorio sotto piu? punti di vista. Il format nasce dalla collaborazione di Cna Genova e Mezza Maratona di Genova con il prezioso sostegno del main sponsor Axpo Italia, con il supporto istituzionale della Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

“Siamo molto contenti di questa partnership - spiega il presidente di Cna Genova, Paola Noli - perche? testimonia la nostra continua attivita? a favore della valorizzazione del territorio attraverso l’impegno delle aziende artigianali che meritano sempre un livello di attenzione molto alto e riscuotono sempre un elevato gradimento da parte del pubblico”.

La nuova formula del “Village” che sintetizza i contenuti sportivi e le eccellenze gastronomiche del territorio, e? nata grazie alla sinergia tra Cna Genova e la Mezza Maratona di Genova, che per la 17esima edizione della gara podistica hanno voluto puntare forte su questo nuovo format. Il taglio del nastro di “Cucina Liguria by Mdg” e? previsto venerdi? 14 aprile alle 12, mentre la conclusione sara? nella serata di domenica 16 aprile, al termine di una tre giorni ricca di eventi tra sport, cucina e sapori liguri.

“Per noi e? un felice ritorno al format che tante soddisfazioni ci aveva dato prima dello stop forzato per la pandemia - afferma Mauro Semonella, presidente Podistica Peralto, organizzatrice della Mezza Maratona di Genova -. Avevamo una grande voglia di lavorare a questo evento in grande stile per regalare ad una citta? una magnifica tre giorni di sport, musica e divertimento per tutti. Il nostro principale obiettivo e? quello di concorrere a valorizzare sempre piu? l’immagine di questa splendida citta? che e? Genova e farla conoscere al meglio in tutte le sue bellezze e sfaccettature”.

Regione Liguria anche quest'anno conferma il proprio supporto all'iniziativa patrocinando “Cucina Liguria by Mdg”, un format nuovo che rispetto alle precedenti cinque edizioni di “Cucina Liguria” abbraccia piu? temi, come sottolineano il vice presidente Alessandro Piana e l'assessore Andrea Benveduti.

“Cucina Liguria torna in grande al Porto Antico di Genova – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – per promuovere la filiera della gastronomia tradizionale ligure, dalle materie prime al piatto celebrando i gusti e i profumi della nostra regione. Quest’anno e? ancor di piu? una esaltazione di ingredienti genuini, semplici, come il nostro pescato, declinati con creativita? e per fabbisogno, come dimostra l’evento dedicato agli sportivi. Mi congratulo dunque con gli organizzatori che danno anche il giusto riconoscimento alle risorse umane e alla formazione continua nella ristorazione e lo allargano al grande pubblico attraverso l’abbinamento ad eventi di primo piano, molto partecipati, come Mezza Maratona di Genova, CorriGenova e Family Run”.

Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti "abbinare Cucina Liguria, laboratorio del gusto e della tradizione enogastronomica ligure, all'imperdibile appuntamento della Mezza Maratona di Genova, oltreche? spot che va ancora una volta a premiare la bellezza della nostra regione, vuole essere messaggio di ripresa economica e sociale - sottolinea l'assessore -. Lo sforzo dei runner, infatti, ricorda la forza di volonta? che i nostri commercianti e artigiani hanno dimostrato in questi ultimi anni. Un 'saper fare' che con i nostri interventi sosteniamo da tempo e che continueremo a sostenere con nuove risorse e rinnovati strumenti dedicati. Ringrazio Cna per aver, con l'inedita edizione 'Cucina Liguria by Mdg', saputo declinare a tema un'iniziativa di valorizzazione dei prodotti locali, essenziale per uno sviluppo economico sempre piu? ancorato alle comunita? e alle tradizioni”.

Il nuovo format “Cucina Liguria by Mdg” ha ricevuto il patrocinio anche del Comune di Genova, che con gli assessori Paola Bordilli e Alessandra Bianchi ha evidenziato le due anime della manifestazione: commercio, artigianato e tradizioni locali da una parte; sport e turismo dall'altra.

"Da sei anni Cucina Liguria accompagna genovesi e visitatori a scoprire la ricchezza e qualita? delle aziende artigiane che attraverso il food e la cucina fanno filiera. Ringrazio Cna per la forte capacita?, che sempre dimostra nelle sue manifestazioni, di fare squadra: ricordo a Natale la camminata dei Babbi Natale e oggi la Mezza Maratona, a dimostrazione dell'importanza strategica dell'artigianato per la nostra citta?. Un weekend che sancisce l’avvio del pieno della stagione primaverile con la voglia per tantissime famiglie genovesi di stare all’aria aperta, godersi le bellezze di Genova, tra sport, intrattenimento e le tipicita? dell’enogastronomia locale – dichiara l’assessore comunale ad Artigianato, Commercio e Tradizioni, Paola Bordilli -. Il connubio tra eccellenze dell’artigianato agroalimentare e Mezza Maratona offrira? ai genovesi e ai visitatori della nostra citta? una tre giorni di festa all’insegna degli stili di vita sani, coniugando attivita? fisica con le prelibatezze della nostra cucina tipica".

“Il binomio sport ed enogastronomia rappresenta uno dei punti di forza dell’attrattivita? turistica del nostro territorio - spiega l’assessore comunale allo Sport e al Turismo, Alessandra Bianchi - la Mezza Maratona e? un evento atteso da tantissimi sportivi, non solo genovesi, alla portata di tutti. Lo spirito della Mezza Maratona, infatti, va oltre la competizione e abbraccia tutte le fasce sociali, come evento rivolto alle famiglie per stare in compagnia, gruppi di amici nell’ottica dell’inclusivita? con percorsi accessibili a tutti. La presenza degli stand degli artigiani del food rafforzera? la promozione delle eccellenze del nostro territorio e sara? una prima importante prova generale per toccare con mano, in vista di The Ocean Race the Grand finale dal 24 giugno, come lo sport sia uno straordinario aggregatore e nello stesso tempo volano per la promozione di nuove forme di turismo esperienziale e attivo, con cui il turista si senta protagonista nel vivere la propria vacanza”.

Come per le precedenti cinque edizioni di “Cucina Liguria” la Camera di Commercio di Genova ha rinnovato il suo contributo per la realizzazione della manifestazione, sostenendo ancora piu? convintamente il nuovo format.

“La Camera di Commercio conferma il proprio sostegno a una manifestazione nata per valorizzare il saper fare e la creativita? degli artigiani genovesi e liguri nell’agro-alimentare e il loro contributo all’interno della filiera – spiega il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio -. La scelta innovativa dell’abbinamento con la Mezza di Genova dimostra la capacita? dei nostri artigiani di saper guardare avanti, progettando eventi in cui salute, sport e benessere diventino sempre piu? centrali e strategici per un territorio, come il nostro, che punta sempre piu? alla qualita? dell’offerta e alla sostenibilita? delle scelte”.

Main sponsor dell'iniziativa sara? Axpo Italia, l'azienda da oltre vent'anni protagonista dell'economia e dello sviluppo cittadino. “Oltre che per le origini di Axpo Italia, che da oltre vent’anni ha il suo quartier generale a Genova, abbiamo scelto di integrare la Mezza Maratona di Genova nell’insieme di attivita? a sostegno dello sport e delle comunita? in cui operiamo, proprio per la sua forte valenza di evento culturale - commenta Ivanhoe Romin, General Manager di Axpo Italia -. Le diverse iniziative che la caratterizzano trovano nell’inclusione, nel benessere e nella condivisione denominatori comuni che sono parte integrante della nostra identita? aziendale e rispetto ai quali ci poniamo obiettivi precisi all’interno del nostro Bilancio di Sostenibilita?”.

La casa del “Village” di “Cucina Liguria by Mdg” sara? ancora una volta l'area del Porto Antico di Genova. Non piu? sotto il tendone di Piazza delle Feste, ma in Calata Falcone Borsellino, a pochi metri dallo “start” delle gare podistiche, previsto di fronte a Palazzo San Giorgio.

“In questa edizione, cucina e sport trovano una sintesi perfetta, grazie ai sapori genuini ed essenziali della nostra tradizione, che ben si accompagnano alla Mezza Maratona. - aggiunge il presidente della Porto Antico di Genova, Mauro Ferrando - E quale scenografia migliore del Porto Antico, sito che durante tutto l'anno ha la capacita? di coniugare in una sola area lo spirito di attivita? diverse tra loro, con ampia offerta culinaria e di aree dedicate al fitness e al benessere”.

In prima linea nell'organizzazione della manifestazione, come ogni anno, il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero. “Per questa edizione abbiamo puntato sempre di piu? sulla qualita? degli eventi e sulla qualita? dei 28 espositori che animeranno l'area di Calata Falcone Borsellino dal 14 al 16 aprile - sottolinea Banchero -. La nostra manifestazione 'Cucina Liguria' quest'anno si unisce alla storica Mezza Maratona di Genova perche? siamo convinti che solo attraverso la collaborazione si possano raggiungere obiettivi piu? sfidanti per la nostra citta?”.